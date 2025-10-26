Скидки
Фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» стартовал с $ 17 млн в США — выше прогнозов

По итогам первых выходных аниме-фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» собрал $ 17,5 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав драму «Сожалею о тебе» и хоррор «Чёрный телефон 2».

Таким образом, лента превзошла ожидания по сборам за первый уикенд — аналитики прогнозировали $ 15 млн. При этом «Истории Рэдзэ» не удалось обойти другой аниме-фильм 2025 года, «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок», который собрал рекордные $ 70 млн.

Аниме-лента представляет собой продолжение первого сезона популярного сериала «Человек-бензопила». По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Критики остались в восторге от аниме-фильма – на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести. Зрители также высоко оценили картину — на портале Cinemascore она получила оценку А.

