Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Трона: Арес» достигли $ 120 млн — фильм уже не окупится

Сборы «Трона: Арес» достигли $ 120 млн — фильм уже не окупится
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Трон: Арес» достигли $ 63 млн в США. Лента заняла пятую позицию в местных чартах, уступая биографической драме «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

Мировые сборы научно-фантастической картины достигли $ 123 млн. Учитывая, что бюджет «Ареса» составил около $ 220 млн, фильм уже не сможет окупиться. Ранее сообщалось, что компания Disney может потерять примерно $ 133 млн из-за провала ленты. Кроме того, франшиза «Трон», скорее всего, не получит продолжения в ближайшее время.

«Трон: Арес» вышел в мировом прокате 9 октября. Картина рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли сыграли Джаред Лето («Морбиус»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес, актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна.

О новом «Троне»:
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android