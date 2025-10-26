Сборы «Трона: Арес» достигли $ 120 млн — фильм уже не окупится

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Трон: Арес» достигли $ 63 млн в США. Лента заняла пятую позицию в местных чартах, уступая биографической драме «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

Мировые сборы научно-фантастической картины достигли $ 123 млн. Учитывая, что бюджет «Ареса» составил около $ 220 млн, фильм уже не сможет окупиться. Ранее сообщалось, что компания Disney может потерять примерно $ 133 млн из-за провала ленты. Кроме того, франшиза «Трон», скорее всего, не получит продолжения в ближайшее время.

«Трон: Арес» вышел в мировом прокате 9 октября. Картина рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли сыграли Джаред Лето («Морбиус»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес, актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна.