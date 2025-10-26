Российская Team Yandex стала чемпионом DreamLeague Division 2 Season 1 по Dota 2

Состав Team Yandex по Dota 2 одержал победу на турнире DreamLeague Division 2 Season 1, переиграв 1win Team в гранд-финале со счётом 3:0.

За победу на турнире команда Алимжана watson Исламбекова получила $ 15 тыс. призовых, тогда как MOUZ за второе место заработала $ 10 тыс. Pipsqueak+4 замкнула тройку лидеров чемпионата и увезла $ 8 тыс. призовых.

Team Yandex также участвует в FISSURE Playground 2, где в 21:00 по Москве встретится с Aurora Gaming. Победитель пройдёт в основную часть турнира.

DreamLeague Division 2 Season 1 проходил в формате онлайн с 11 по 26 октября. В соревновании приняли участие 16 команд, а общий призовой фонд турнира составил $ 50 тыс.