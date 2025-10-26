BetBoom Team прошла в плей-офф Fissure Playground 2 по Dota 2

PARIVISION уступила BetBoom Team в матче за выход в плей-офф на FISSURE Playground 2 по Dota 2. Серия завершилась со счётом 2:1.

Алан Satanic Галлямов впервые на профессиональной сцене взял Storm Spirit на третьей карте — в матчмейкинге он сыграл на герое 172 игры с винрейтом 55,23%. Несмотря на необычный пик, игра завершилась не в пользу команды Галлямова.

Несмотря на поражение, у PARIVISION остаётся шанс пробиться в плей-офф в решающем раунде групповой стадии, который пройдёт 27 октября. Расписание появится позже.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.