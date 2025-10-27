Team Yandex прошла в плей-офф Fissure Playground 2 по Dota 2

Российский состав Team Yandex одолел Aurora Gaming в четвёртом раунде групповой стадии FISSURE Playground 2 по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:1. Эта победа позволила составу Алимжану watson Исламбекова, который завершил серию с KDA в 36-5-30, сыграть в плей-офф чемпионата.

Первая карта началась с Team Yandex, однако команда Егора Nightfall Григоренко смогла перевернуть игру в свою пользу, несмотря на разницу в золоте — в итоге матч закончился со счётом 34:30. Но вторая и третья карты отошли Team Yandex.

Aurora Gaming вышла на статистику 2:2 и в следующем раунде, который пройдёт 27 октября, сразится за выход в заключительный этап турнира.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.