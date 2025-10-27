Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Чемпион The International 2025 Malr1ne получил VAC-бан в Dota 2

Чемпион The International 2025 Malr1ne получил VAC-бан в Dota 2
Комментарии

Мидер состава Team Falcons по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак получил VAC-бан. Об этом стало известно из личного Telegram-канала российского киберспортсмена.

В видео-кружке Поторак прокомментировал ситуацию:

Ребят, это гг. Я не знаю, что мы будем делать с этим.

По какой причине чемпион The International заработал блокировку, неизвестно. Команда в настоящий момент выступает на FISSURE Playground 2, где прошла в плей-офф. Этап начнётся 28 октября.

Аккаунт Malr1ne в Steam

Аккаунт Malr1ne в Steam

Напомним, что Team Falcons выиграла The International 2025. В финале коллектив Malr1ne обыграл Xtreme Gaming со счётом 3:2 и заработал более $ 1 миллиона.

Материалы по теме
Dyrachyo объяснил, почему Satanic не подошёл бы Team Falcons в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android