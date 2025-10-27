Чемпион The International 2025 Malr1ne получил VAC-бан в Dota 2
Мидер состава Team Falcons по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак получил VAC-бан. Об этом стало известно из личного Telegram-канала российского киберспортсмена.
В видео-кружке Поторак прокомментировал ситуацию:
Ребят, это гг. Я не знаю, что мы будем делать с этим.
По какой причине чемпион The International заработал блокировку, неизвестно. Команда в настоящий момент выступает на FISSURE Playground 2, где прошла в плей-офф. Этап начнётся 28 октября.
Аккаунт Malr1ne в Steam
Напомним, что Team Falcons выиграла The International 2025. В финале коллектив Malr1ne обыграл Xtreme Gaming со счётом 3:2 и заработал более $ 1 миллиона.
