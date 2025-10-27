Расписание матчей пятого дня турнира Fissure Playground 2 по Dota 2
Сегодня, 27 октября, в Белграде продолжится глобальный чемпионат FISSURE Playground 2 по Dota 2. В рамках пятого игрового дня определятся последние участники плей-офф, а проигравшие покинут турнир. Коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр FISSURE Playground 2 на понедельник, 27 октября:
- 14:00. Team Liquid (Европа) — PARIVISION (Россия);
- 17:30. Aurora Gaming (Россия) — MOUZ (Европа);
- 21:00. HEROIC (Южная Америка) — Vici Gaming (Китай).
Все матчи FISSURE PLAYGROUND 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии на Twitch или YouTube.
FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии