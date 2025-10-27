Расписание игр второго дня группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 октября, продолжится групповой этап PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2.

Коллективы разыгрывают путёвки в основной этап чемпионата. В рамках второго игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Masters Bucharest 2025 на понедельник, 27 октября:

Корзина 1-0:

11:00. GamerLegion (Европа) — paiN Gaming (Южная Америка);

14:00. HEROIC (Южная Америка) — BetBoom Team (Россия)

17:00. Aurora Gaming (Европа) — Team Liquid (Европа);

20:00. 3DMAX (Европа) — B8 Esports (Европа).

Корзина 0-1:

11:00. Gentle Mates (Европа) — Legacy (Южная Америка);

14:00. SAW (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);

17:00. Fnatic (Европа) — FlyQuest (Австралия);

20:00. Astralis (Европа) — MIBR (Южная Америка).

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.