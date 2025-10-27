Скидки
«Горыныч» возглавил кинопрокат России за уикенд

«Горыныч» возглавил кинопрокат России за уикенд
Фильм «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли стал лидером кинопроката России. Фильм за минувшие выходные собрал 345,5 млн рублей.

Второе место заняла картина «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд — её кассовые сборы за прошедший уикенд составили 341,5 млн рублей. Следом идут «Август» со сборами в 107,6 млн рублей, «Финник 2» (81,7 млн рубле) и «Первый на Олимпе, собравший 46,4 млн рублей.

Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

