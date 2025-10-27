Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня на HBO Max стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Это приквел кинофраншизы по Стивену Кингу, в котором описываются события за 27 лет до первого фильма.

Пока вышел первый эпизод, второй выпустят 3 ноября, а третий увидим 10 ноября. Всего будет восемь серий.

Предыстория культовой дилогии хорроров расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android