Вышел трейлер сериала Last Samurai Standing в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала Last Samurai Standing в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара». Ранее выходил лишь тизер.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Многие уже называют Last Samurai Standing смесью «Игры в кальмара» и «Сёгуна». Сериал расскажет о том, как 292 воина участвуют в соревновании, в котором им нужно добраться из Киото до Токио, собирая попутно деревянные бирки у других участников. Как их добывать? Либо красть, либо забирать силой.

Главную роль в шоу исполнил Дзюнъити Окада. Премьера всех шести эпизодов состоится на Netflix 13 ноября.