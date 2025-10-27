Скидки
Стартовал четвёртый сезон «Мэра Кингстауна»
На Paramount+ стартовал четвёртый сезон «Мэра Кингстауна». Роль Майка Макласки вновь исполнил Джереми Реннер, звезда этого шоу и проектов киновселенной Marvel.

Действие сериала происходит в провинциальном городе Кингстаун. Главными героями выступают члены семьи Макласки, которые контролируют местную власть и тюрьмы. Именно тюремный бизнес приносит больше всего денег. В четвёртом сезоне глава семьи Майк Макласки столкнётся с бандами, которые устроили настоящую войну.

Всего в новом сезоне будет 10 серий. В продолжении Макласки будет пытаться удерживать контроль над городом, пока в нём сражаются банды.

