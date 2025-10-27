Стартовал четвёртый сезон «Мэра Кингстауна»
Поделиться
На Paramount+ стартовал четвёртый сезон «Мэра Кингстауна». Роль Майка Макласки вновь исполнил Джереми Реннер, звезда этого шоу и проектов киновселенной Marvel.
Действие сериала происходит в провинциальном городе Кингстаун. Главными героями выступают члены семьи Макласки, которые контролируют местную власть и тюрьмы. Именно тюремный бизнес приносит больше всего денег. В четвёртом сезоне глава семьи Майк Макласки столкнётся с бандами, которые устроили настоящую войну.
Всего в новом сезоне будет 10 серий. В продолжении Макласки будет пытаться удерживать контроль над городом, пока в нём сражаются банды.
Комментарии
- 27 октября 2025
-
09:01
-
08:38
-
07:36
-
07:01
-
06:43
-
03:55
-
01:57
- 26 октября 2025
-
23:22
-
21:28
-
19:33
-
18:58
-
18:35
-
17:27
-
16:40
-
15:58
-
14:39
-
14:18
-
13:48
-
13:08
-
12:34
-
09:00
- 25 октября 2025
-
22:18
-
20:17
-
19:05
-
18:31
-
17:39
-
16:56
-
16:19
-
15:53
-
15:34
-
15:22
-
15:17
-
15:11
-
14:56
-
14:25