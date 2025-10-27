Скидки
Сценарист «Таксиста» Пол Шредер придумал сюжет фильма с ИИ в основе

Сценарист «Таксиста» Пол Шредер придумал сюжет фильма с ИИ в основе
Пол Шредер, сценарист «Таксиста» и других фильмов, рассказал, что у него есть идея фильма, в основу которого ляжет ИИ. Иными словами, Шредер хочет реализовать свою идею, в которой искусственный интеллект будет задействован напрямую.

По словам Пола, до первого ИИ-фильма осталось всего пару лет, если развитие нейросетей в кино не застопорят.

Думаю, что до появления первого ИИ-фильма осталось всего два года. Я только что разговаривал кое с кем по телефону о своём сценарии и сказал: «Знаешь, это был бы идеальный сценарий для искусственного интеллекта… Это просто инструмент. Когда ты автор, ты должен описать чью-то реакцию.

К тому же ИИ Шредер считает отличным кинокритиком, который сможет выдавать честные обзоры без предвзятости, как делают некоторые люди.

