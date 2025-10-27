Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я скорее умру»: Гильермо дель Торо — об использовании ИИ в кино

«Я скорее умру»: Гильермо дель Торо — об использовании ИИ в кино
Аудио-версия:
Комментарии

По мере того как дискуссии вокруг ИИ в Голливуде становятся всё более активными, Гильермо дель Торо выступает против этой тенденции в кинопроизводстве.

Режиссёр «Лабиринта Фавна», «Франкенштейна» и других фильмов заявил, что «скорее умрёт», чем будет использовать генеративный ИИ в своих фильмах.

ИИ, особенно генеративный ИИ, меня не интересует и никогда не будет интересовать. Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию до самой смерти. На днях кто-то написал мне электронное письмо и спросил: «Какова ваша позиция в отношении ИИ?» Мой ответ был очень коротким. Я сказал: «Я лучше умру, чем использую его».

Недавно во время премьеры «Франкенштейна» Гильермо послал ИИ «к чёрту» во время выступления перед зрителями.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android