«Я скорее умру»: Гильермо дель Торо — об использовании ИИ в кино

По мере того как дискуссии вокруг ИИ в Голливуде становятся всё более активными, Гильермо дель Торо выступает против этой тенденции в кинопроизводстве.

Режиссёр «Лабиринта Фавна», «Франкенштейна» и других фильмов заявил, что «скорее умрёт», чем будет использовать генеративный ИИ в своих фильмах.

ИИ, особенно генеративный ИИ, меня не интересует и никогда не будет интересовать. Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию до самой смерти. На днях кто-то написал мне электронное письмо и спросил: «Какова ваша позиция в отношении ИИ?» Мой ответ был очень коротким. Я сказал: «Я лучше умру, чем использую его».

Недавно во время премьеры «Франкенштейна» Гильермо послал ИИ «к чёрту» во время выступления перед зрителями.