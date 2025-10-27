Появился новый стильный постер исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу

Sony Pictures опубликовала новый стильный постер исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу в одной из главных ролей.

Фото: Sony Pictures

Картина повествует о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

В картине также снялись Рами Малек («Богемская рапсодия»), Майкл Шеннон («Человек из стали»), Лео Вудалл («Белый лотос») и Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб»). Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера и «Нового Человека-паука: Высокое напряжение» Марка Уэбба.

Премьера состоится 4 декабря.