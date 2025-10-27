Вышел стильный ролик новой карты в Battlefield 6 — она появится 28 октября

Electronic Arts опубликовала стильный ролик новой карты Blackwell Fields, которую добавят в Battlefield 6 уже 28 октября, то есть завтра — в день старта первого сезона поддержки.

В ролике под классную музыку показали фрагменты с геймплеем на карте: с техникой, перестрелками, обширными полями и прочем.

Трейлер карты Blackwell Fields

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Со стартом первого сезона в шутере также появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.