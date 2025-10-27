Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 15–16 ноября в Казани — все детали

Организаторы Фестиваля цифрового спорта поделились новыми деталями проведения ивента в Казани. Событие примет дворец единоборств «Ак Барс» уже 15 и 16 ноября.

Гостей ждёт программа в 11 дисциплинах, шоу-активностями, демонстрационными зонами технологий, лекторием и встречами с известными личностями из мира киберспорта, блогинга и автоспорта. Призовой фонд третьего этапа фестиваля составит 700 000 рублей.

Дисциплины и активности Фестиваля цифрового спорта в Казани

Гонки (симрейсинг + мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия);

(симрейсинг + мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия); PUBG Mobile ;

; Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)

(MLBB) Dota 2

Counter-Strike 2 (CS2)

(CS2) Футбол (интерактивные форматы)

(интерактивные форматы) Хоккей (интерактивные форматы)

(интерактивные форматы) Just Dance

Mortal Kombat

Автомодели (RC) — трековые заезды

(RC) — трековые заезды Гонки дронов.

На мероприятии пройдут турниры и показательные матчи по ключевым дисциплинам, мастер-классы и демо-станции оборудования, активности для аудитории «12+» и многое другое.