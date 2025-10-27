Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 15–16 ноября в Казани — все детали
Организаторы Фестиваля цифрового спорта поделились новыми деталями проведения ивента в Казани. Событие примет дворец единоборств «Ак Барс» уже 15 и 16 ноября.
Гостей ждёт программа в 11 дисциплинах, шоу-активностями, демонстрационными зонами технологий, лекторием и встречами с известными личностями из мира киберспорта, блогинга и автоспорта. Призовой фонд третьего этапа фестиваля составит 700 000 рублей.
Дисциплины и активности Фестиваля цифрового спорта в Казани
- Гонки (симрейсинг + мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия);
- PUBG Mobile;
- Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)
- Dota 2
- Counter-Strike 2 (CS2)
- Футбол (интерактивные форматы)
- Хоккей (интерактивные форматы)
- Just Dance
- Mortal Kombat
- Автомодели (RC) — трековые заезды
- Гонки дронов.
На мероприятии пройдут турниры и показательные матчи по ключевым дисциплинам, мастер-классы и демо-станции оборудования, активности для аудитории «12+» и многое другое.
