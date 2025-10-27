Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фестиваль цифрового спорта в Казани (ноябрь 2025) — все дисциплины, когда пройдёт, призовой фонд, все игры

Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 15–16 ноября в Казани — все детали
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы Фестиваля цифрового спорта поделились новыми деталями проведения ивента в Казани. Событие примет дворец единоборств «Ак Барс» уже 15 и 16 ноября.

Гостей ждёт программа в 11 дисциплинах, шоу-активностями, демонстрационными зонами технологий, лекторием и встречами с известными личностями из мира киберспорта, блогинга и автоспорта. Призовой фонд третьего этапа фестиваля составит 700 000 рублей.

Дисциплины и активности Фестиваля цифрового спорта в Казани

  • Гонки (симрейсинг + мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия);
  • PUBG Mobile;
  • Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)
  • Dota 2 
  • Counter-Strike 2 (CS2)
  • Футбол (интерактивные форматы)
  • Хоккей (интерактивные форматы)
  • Just Dance
  • Mortal Kombat
  • Автомодели (RC) — трековые заезды
  • Гонки дронов.

На мероприятии пройдут турниры и показательные матчи по ключевым дисциплинам, мастер-классы и демо-станции оборудования, активности для аудитории «12+» и многое другое.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android