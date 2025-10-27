Вышел первый тизер-трейлер новогоднего фильма «Ёлки 12»

Bazelevs и «НМГ Кинопрокат» опубликовали первый тизер-трейлер новогодней комедии «Ёлки 12». В нём можно увидеть новых героев истории, которые снова окажутся переплетены судьбой в самую важную ночь в году. Также появился и свежий постер ленты.
Тизер-трейлер
Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs / «НМГ Кинопрокат».
Новый постер фильма
Фото: Bazelevs / «НМГ Кинопрокат»
В «Ёлках» снова появятся персонажи из прошлых частей — в съёмках примут участие Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.
При этом актёрский состав пополнят другие звёзды — Ольга Картункова, Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.
Фильм выйдет в России 18 декабря 2025 года.