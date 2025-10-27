Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер-трейлер новогоднего фильма «Ёлки 12»

Вышел первый тизер-трейлер новогоднего фильма «Ёлки 12»
Аудио-версия:
Комментарии

Bazelevs и «НМГ Кинопрокат» опубликовали первый тизер-трейлер новогодней комедии «Ёлки 12». В нём можно увидеть новых героев истории, которые снова окажутся переплетены судьбой в самую важную ночь в году. Также появился и свежий постер ленты.

Тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs / «НМГ Кинопрокат».

Новый постер фильма

Фото: Bazelevs / «НМГ Кинопрокат»

В «Ёлках» снова появятся персонажи из прошлых частей — в съёмках примут участие Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.

При этом актёрский состав пополнят другие звёзды — Ольга Картункова, Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.

Фильм выйдет в России 18 декабря 2025 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android