Вышел первый тизер-трейлер новогоднего фильма «Ёлки 12»

Bazelevs и «НМГ Кинопрокат» опубликовали первый тизер-трейлер новогодней комедии «Ёлки 12». В нём можно увидеть новых героев истории, которые снова окажутся переплетены судьбой в самую важную ночь в году. Также появился и свежий постер ленты.

Тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs / «НМГ Кинопрокат».

Новый постер фильма

Фото: Bazelevs / «НМГ Кинопрокат»

В «Ёлках» снова появятся персонажи из прошлых частей — в съёмках примут участие Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.

При этом актёрский состав пополнят другие звёзды — Ольга Картункова, Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.

Фильм выйдет в России 18 декабря 2025 года.