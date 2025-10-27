Скидки
Фильм Битва за битвой с Ди Каприо (2025) — когда выйдет онлайн, где смотреть

Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо выйдет в онлайне 25 ноября
Портал DVD's Release Dates раскрыл дату цифрового релиза фильма «Битва за битвой». Новая картина с Леонардо Ди Каприо доберётся до онлайн-кинотеатров Amazon Prime, iTunes и других сервисов 25 ноября, если планы Warner Bros. не изменятся.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». За месяц проката лента заработала чуть больше $ 180 млн и уже точно не окупится в кинотеатрах.

Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

