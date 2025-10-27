Скидки
Создатель «Йеллоустоуна» и «Лэндмена» Тейлор Шеридан перейдёт в студию Universal

Создатель «Йеллоустоуна» и «Лэндмена» Тейлор Шеридан перейдёт в студию Universal
Американский телевизионный сценарист и шоураннер Тейлор Шеридан покинет студию Paramount и будет работать вместе с Universal. Пятилетняя сделка вступит в силу в 2029 году, после завершения текущего соглашения с автором «Йеллоустоуна» и «Лэндмена».

Как сообщают журналисты, ситуация связана со слиянием компаний Skydance и Paramount, а также сменой руководства последней. В результате студия решила уменьшить расходы, а в студии Universal сделали сценаристу выгодное предложение с большой творческой свободой.

Тейлор Шеридан — один из самых знаменитых сценаристов Голливуда. Шеридан работал над дилогией «Убийца», после чего запустил популярные сериалы «Мэр Кингстауна», «Йеллоустоун», «1883», «Король Талсы» и «Лэндмен».

