«Жутко, захватывающе, великолепно»: первые зрители хвалят «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

27 октября состоялась премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культовой дилогии хорроров запустилась в сервисе HBO Max с вступительного эпизода, и в Сети уже появились первые отзывы зрителей.

Так, на агрегаторе IMDb первая серия получила 8,3 балла из 10. Аудитория хвалит жуткую атмосферу оригинальной дилогии, игру актёров и клиффхэнгер в конце пилотного эпизода. Некоторые фанаты «Оно» заявили, что таким должен был быть второй фильм оригинальной дилогии.

Фото: IMDB

Что пишут зрители о первой серии «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Первый эпизод «Оно: Добро пожаловать в Дерри» великолепен, он служит для того, чтобы искупить вину режиссёра, который потерпел неудачу с «Оно 2».

Понравился первый эпизод — никто не в безопасности, дамы и господа. Таким и должен быть хоррор. Жуткая атмосфера, отличный темп и секреты маленького городка уже создают атмосферу Дерри.

Просто великолепно. Начало немного медленное, но концовка полностью всё искупает. Очень здорово, что сериал не уступает в качестве дилогии фильмов «Оно».

Я не думаю, что можно было сделать старт сериала ещё лучше! Очень жду выхода следующего эпизода.

Жутко, захватывающе и увлекательно. Очень жду продолжение.

Второй эпизод «Добро пожаловать в Дерри» выйдет в следующий понедельник, 3 ноября.