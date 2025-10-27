Скидки
Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов побывал в офисе Хидео Кодзимы — фото

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов побывал в офисе Хидео Кодзимы — фото
Японский геймдизайнер и сценарист Хидео Кодзима опубликовал фотографии с российским режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. Постановщик «Ночного дозора» побывал в офисе компании Kojima Productions в Токио.

По традиции гость сфотографировался с Кодзимой и маскотом компании, а также расписался на памятной доске. С чем именно связан визит Бекмамбетова, неизвестно, однако вполне возможно режиссёра пригласил сам геймдизайнер. Не исключено, что постановщика также оцифровали и его модель будет использована в следующем проекте Кодзимы.

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Ближайшим фильмом Тимура Бекмамбетова станет триллер «Милосердие» со звёздами Голливуда. Премьера фантастической ленты состоится 23 января в мировых кинотеатрах.

