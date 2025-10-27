Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

StarLadder Budapest Major 2025 — где смотреть в России, кто покажет, дата проведения, команды

Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Okko объявила о проведении официальной русскоязычной трансляции турнира StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Один из важнейших киберспортивных турниров года можно будет посмотреть полностью на русском языке: от групповых этапов до финала.

Трансляции пройдут в высоком качестве с комментариями и удобной навигацией — в прямом эфире и в записи. Сервис также предложит зрителям дополнительный контент: лучшие моменты, аналитику, эксклюзивные интервью и прямые включения из студии с известными кастерами.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В ивенте примут участие 32 команды, а общий призовой фонд составит $ 1,25 млн. Первая стадия турнира пройдёт с 24 по 27 ноября. Команды сыграют по швейцарской системе в матчах формата best-of-1 и best-of-3. Лучшие восемь участников продолжат борьбу во второй стадии.

Материалы по теме
Evelone купил права на русскоязычный каст StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android