«За время съёмок мы стали друзьями»: Ник Роулэнд — о фильме «Детка на драйве»

Американский актёр Тэрон Эджертон и режиссёр Ник Роулэнд поделились новыми деталями фильма «Детка на драйве». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 30 октября.

Сперва Тэрон раскрыл детали сюжета — фильм расскажет историю бывшего заключённого Нейта, который отправляется в бега вместе со своей 11-летней дочерью Полли, которую едва знает. Роулэнд же рассказал о процессе производства, за время которого съёмочная команда очень сблизилась.

За время съёмок мы стали настоящими друзьями. У нас схожие инстинкты и вкусы, меня покорило, как Тэрон искренне слушает и реагирует на партнёра.

Своими впечатлениями от съёмок поделилась и Ана Софиа Хегер, исполнительница роли Полли. Она рассказала, что ленту сняли всего лишь за 25 дней, похвалив Роулэнда за профессионализм.

Ник Роулэнд — лучший режиссёр на свете! Он очень милый и спокойный, хоть он и признался, что очень нервничал. У нас было всего 25 дней на съёмки, это очень сжатый срок, но он всегда оставался спокойным. Я всегда чувствовала себя комфортно и в безопасности.