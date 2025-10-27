Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» превысили $ 100 млн

Сборы фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» превысили $ 100 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда в США сборы фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» достигли $ 17 млн. Продолжение одноимённого аниме стало лидером местного проката, обойдя «Чёрный телефон 2» и другие картины.

Тем временем общие сборы «Истории Рэдзэ» достигли отметки в $ 100 млн. Большая часть выручки приходится на Японию, где лента вышла 19 сентября и собрала $ 43 млн. Далее идут Южная Корея ($ 16,5 млн), Гонконг ($ 1,6 млн) и другие страны. В дальнейшем «Человек-бензопила» также выйдет и в России, точную дату премьеры назовут позже.

Аниме-лента — это продолжение первого сезона популярного сериала «Человек-бензопила». По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Критики остались в восторге от аниме-фильма – на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести. Зрители также высоко оценили картину — по опросам Cinemascore она получила оценку А.

Материалы по теме
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android