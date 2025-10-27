Сборы фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» превысили $ 100 млн

По итогам первого уикенда в США сборы фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» достигли $ 17 млн. Продолжение одноимённого аниме стало лидером местного проката, обойдя «Чёрный телефон 2» и другие картины.

Тем временем общие сборы «Истории Рэдзэ» достигли отметки в $ 100 млн. Большая часть выручки приходится на Японию, где лента вышла 19 сентября и собрала $ 43 млн. Далее идут Южная Корея ($ 16,5 млн), Гонконг ($ 1,6 млн) и другие страны. В дальнейшем «Человек-бензопила» также выйдет и в России, точную дату премьеры назовут позже.

Аниме-лента — это продолжение первого сезона популярного сериала «Человек-бензопила». По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Критики остались в восторге от аниме-фильма – на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести. Зрители также высоко оценили картину — по опросам Cinemascore она получила оценку А.