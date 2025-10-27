Криминальный сериал «Обнальщик» выйдет 13 ноября

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил дату выхода сериала «Обнальщик» — проект в жанре криминальной драмы станет доступен на платформе с 13 ноября. Шоу разделят на восемь серий.

Сюжет сериала развернётся в 2013 году и расскажет историю отца и сына, которые реализуют новый способ безопасно выводить огромные суммы денег. Вместе герои начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона, повышая ставки до максимума.

Главные роли в шоу сыграли Александр Яценко («Аритмия»), Фёдор Кудряшов («Лермонтов»), Елена Николаева («Лёд 3»), Ольга Тумайкина («Гудбай, Америка») и другие актёры. Режиссёром выступил Борис Акопов («На автомате»).