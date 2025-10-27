Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криминальный сериал «Обнальщик» выйдет 13 ноября

Криминальный сериал «Обнальщик» выйдет 13 ноября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил дату выхода сериала «Обнальщик» — проект в жанре криминальной драмы станет доступен на платформе с 13 ноября. Шоу разделят на восемь серий.

Сюжет сериала развернётся в 2013 году и расскажет историю отца и сына, которые реализуют новый способ безопасно выводить огромные суммы денег. Вместе герои начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона, повышая ставки до максимума.

Главные роли в шоу сыграли Александр Яценко («Аритмия»), Фёдор Кудряшов («Лермонтов»), Елена Николаева («Лёд 3»), Ольга Тумайкина («Гудбай, Америка») и другие актёры. Режиссёром выступил Борис Акопов («На автомате»).

Материалы по теме
Фото
Завершились съёмки криминального сериала «Обнальщик» — новые кадры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android