В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

27 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.

В магазине очков Steam также появились бесплатные тематические награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикеры.

Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 3 ноября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.