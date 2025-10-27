В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
27 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
В магазине очков Steam также появились бесплатные тематические награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикеры.
Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»
- DayZ — 1395 рублей (- 50%)
- A Plague Tale: Requiem — 979 рублей (- 65%);
- The Outlast Trials — 390 рублей (- 70%);
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%);
- Cult of the Lamb — 349 рублей (- 50%);
- Left 4 Dead 2 — 77 рублей (- 80%)
- Hunt: Showdown 1896 — 728 рублей (- 55%)
- V Rising — 600 рублей (- 50%)
- 7 Days to Die — 900 рублей (- 40%)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader — 719 рублей (- 55%)
- Project Zomboid — 475 рублей (- 33%)
- Sons Of The Forest — 363 рубля (- 67%);
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 160 рублей (- 90%);
- Phasmophobia — 532 рубля (- 25%).
Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 3 ноября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
