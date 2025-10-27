Скидки
Распродажа Страхи в Стим (Steam) октябрь-ноябрь 2025 — что купить, сколько продлится, скидки

В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
27 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

В магазине очков Steam также появились бесплатные тематические награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикеры.

Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 3 ноября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

