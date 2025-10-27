Скидки
Solo: я всерьёз задумался о тренерской карьере в Dota 2

Solo: я всерьёз задумался о тренерской карьере в Dota 2
Комментарии

Бывший капитан состава Team Yandex по Dota 2 Алексей Solo Березин в своём Telegram-канале заявил, что может вернуться на профессиональную сцену в качестве тренера:

Наблюдая за про-Дотой в последние дни, я всерьёз задумался о тренерской карьере. Может, стоит вернуться и попробовать?

Напомним, что в августе Березин покинул Team Yandex, с которой успел сыграть на FISSURE Universe: Episode 5 (7-8 строчка), Esports World Cup 2025 (9-12 место) и Clavision Masters 2025: Snow-Ruyi (9-10 строчка).

За свою карьеру 35-летний киберспортсмен заработал более $ 2 миллионов. Сейчас он считает себя полноценным стримером, однако «надо оставлять пространство для манёвра, вдруг после TI14 захочется поиграть».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
