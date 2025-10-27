Первая часть аниме-фильма «Звучи, эуфониум! Финал» выйдет в кино 24 апреля — трейлер

Создатели аниме-франшизы «Звучи, эуфониум!» представили трейлер и сообщили дату выхода первого полнометражного фильма, который станет продолжением сериала и завершит историю.

Первая часть фильма «Звучи, эуфониум! Финал» выйдет в японских кинотеатрах 24 апреля 2026 года. Затем выйдет ещё одна или две части.

«Звучи, эуфониум!» рассказывает о клубе духового оркестра в старшей школе. Премьера сериала состоялась в 2015 году, с тех пор вышло три сезона, полнометражная серия «Финал» должна завершить историю.