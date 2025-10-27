Скидки
Cериал «Савант» могут отменить — его премьеру отложили месяц назад перед самым релизом

Cериал «Савант» могут отменить — его премьеру отложили месяц назад перед самым релизом
Более месяца назад Apple приняла решение отложить премьеру мини-сериала «Савант» с Джессикой Честейн («Интерстеллар»). Показ картины должен был стартовать 26 сентября, но с тех пор новую дату так и не определили.

Надпись на странице сериала несколько раз менялась: сначала на «Скоро выдет», затем «Позже», «2025» и опять на «Позже». Эксперты считают, если проект не выпустят до конца года, он может быть отменён окончательно.

Ситуацию с «Савантом» связывают с убийством политика Чарли Кирка в США, произошедшего 10 сентября. Сюжет сериала вдохновлён реальной историей, описанной в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?», опубликованной в 2019 году. Сюжет проекта расскажет о женщине, которая внедряется в онлайн-группы хейтеров, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.

Apple отложила выход сериала «Савант» с Джессикой Честейн за три дня до релиза
