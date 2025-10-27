BetBoom Team уступила HEROIC на PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2
HEROIC одержала вторую победу в групповой стадии PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2, закрыв BetBoom Team со счётом 2:0 — 13:8 на Nuke и 13:11 на Mirage.
CS 2. PGL Masters Bucharest 2025 . Групповой этап
27 октября 2025, понедельник. 14:20 МСК
HEROIC
Окончен
2 : 0
BetBoom Team
Благодаря этой победе европейский коллектив находится в корзине 2-0 в одном победном матче от выхода в плей-офф. Третий игровой раунд пройдёт 28 октября, расписание появится позже.
Состав Кирилла Boombl4 Михайлова, который завершил игру с KD 1.42, отправляется в посев 1-1. У команды остаётся возможность побороться за выход в основной этап чемпионата.
PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.
