Team Liquid выбила PARIVISION из Fissure Playground 2 по Dota 2
Поделиться
Team Liquid победила PARIVISION в пятом раунде групповой стадии на FISSURE Playground 2 по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:0 — первая карта длилась 38 минут, счёт по фрагам составил 38:10. На второй карте счёт был 47:31, она продлилась 47 минут.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Групповой этап
27 октября 2025, понедельник. 14:00 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 0
PARIVISION
Team Liquid прошла в плей-офф вслед за Team Yandex, Tundra Esports, BetBoom Team, Team Spirit и Team Falcons. А коллектив Владимира No[o]ne Миненко занял 9-11-е места и получил $ 15 тыс.
Игровой день продолжат матчи MOUZ/Aurora Gaming и HEROIC/Vici Gaming.
FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
16:59
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:02
-
15:44
-
15:29
-
15:08
-
14:47
-
14:30
-
14:13
-
13:57
-
13:34
-
13:12
-
12:49
-
12:43
-
12:38
-
12:12
-
11:22
-
10:45
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:01
-
08:38
-
07:36
-
07:01
-
06:43
-
03:55
-
01:57
- 26 октября 2025
-
23:22
-
21:28
-
19:33
-
18:58
-
18:35