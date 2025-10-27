Скидки
Team Liquid выбила PARIVISION из Fissure Playground 2 по Dota 2
Team Liquid победила PARIVISION в пятом раунде групповой стадии на FISSURE Playground 2 по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:0 — первая карта длилась 38 минут, счёт по фрагам составил 38:10. На второй карте счёт был 47:31, она продлилась 47 минут.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Групповой этап
27 октября 2025, понедельник. 14:00 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 0
PARIVISION

Team Liquid прошла в плей-офф вслед за Team Yandex, Tundra Esports, BetBoom Team, Team Spirit и Team Falcons. А коллектив Владимира No[o]ne Миненко занял 9-11-е места и получил $ 15 тыс.

Игровой день продолжат матчи MOUZ/Aurora Gaming и HEROIC/Vici Gaming.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

