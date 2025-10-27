«Внутренний голос сказал мне, что всё кончено». Энтони Хопкинс о том, как бросил алкоголь

87-летний актёр и режиссёр Энтони Хопкинс во время интервью вспомнил историю, как потерял интерес к алкоголю. Это произошло 29 декабря 1975 года.

По словам Хопкинса, в тот день он водил машину пьяным и мог даже убить кого-нибудь. В один момент он понял, что у него алкоголизм, и попросил помощи у своего агента.

Тогда было ровно 11 часов вечера. И вдруг внутренний голос сказал мне: «Всё кончено. Теперь ты сможешь начать жить. Всё это было не просто так». Это был голос как будто из глубины, но он звучал чётко и разумно. Тяга к алкоголю просто пропала. Не могу объяснить это иначе как вмешательством чего-то свыше.