Глава Twitch извинился перед стримершей, на которую напали на фестивале TwitchCon

Глава платформы Twitch Дэн Клэнси опубликовал обращение с извинениями в адрес стримерши Эмили-Бет Emiru Шунк — она стала жертвой нападения на фестивале TwitchCon — 2025.

Он сообщил, что компания проводит проверку безопасности и признал, что Twitch допустил ошибку, когда вовремя не отреагировал на произошедшее.

Хочу открыто заявить и взять на себя ответственность за инцидент с безопасностью, произошедший во время встречи с фанатами Emiru. Этого не должно было случиться, и мы относимся к произошедшему с полной серьёзностью.

По словам Emiru, во время TwitchCon к ней подошёл мужчина, грубо обнял и попытался поцеловать. В один момент вмешался личный охранник Эмили-Бет и оттолкнул нападавшего.

Тогда Дэн Клэнси заявил, что охрана мероприятия отреагировала быстро — стримерша это опровергала. После глава Twitch упоминал, что стримеры сами должны быть ответственны за свою аудиторию.