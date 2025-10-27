Striker: BC.Game пыталась купить состав HEROIC по CS 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналист HLTV и ведущий подкаста HLTV Confirmed Милан Striker Швейда рассказал о планах организации BC.Game по приобретению состава HEROIC по Counter-Strike 2.

Мы знаем, что BC.Game искала себе костяк команды. Сначала она хотела заполучить состав 3D Max, а затем — HEROIC. Думаю, они в целом закинули сеть широко, пытаясь привлечь команды, чтобы объединить их с s1mple и быстро подняться в рейтинге. Но, по словам моих источников, ни одно из предложений не было действительно серьёзным с точки зрения суммы. Поэтому ничего не срослось.

Также Швейда высказался о текущем игровом спаде Дениса electroNic Шарипова:

С тех пор как он стал игровым лидером в Natus Vincere, его индивидуальный уровень упал. Мы уже давно не рассматриваем его как игрока из топ-20. Он разрушил несколько команд, будучи капитаном, похоже, теперь просто не тот, кем был раньше. Вернётся ли он на прежний уровень — под большим вопросом.

Напомним, 20 октября electroNic воссоединился с s1mple после ухода из Virtus.pro. Обновлённый состав уже сыграл на европейской квалификации на Skyesports Chennai Esports Global Championship — 2025, но не смог пройти в основной чемпионат.