Квентин Тарантино и Саймон Пегг — стал известен актёрский состав фильма «Только то, что у нас есть» (Only What We Carry)

Квентин Тарантино сыграет в драме Only What We Carry: это его самая большая роль за 30 лет
Стал известен актёрский состав предстоящего фильма Only What We Carry («Только то, что у нас есть») — продюсерам удалось собрать звёздный ростер во главе с Квентином Тарантино.

Для легендарного режиссёра эта роль будет станет самой масштабной со времён классической картины «От заката до рассвета» 1996 года.

Компанию Тарантино составят Саймон Пегг («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон»), София Бутелла («Мумия», «Kingsman: Секретная служба») и Шарлотта Генсбур («Джейн Эйр»).

Фильм описывают как «размышление о любви, утрате и спокойном мужестве, необходимом для того, чтобы двигаться вперёд». Дата выхода пока неизвестна.

