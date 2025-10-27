Для Battlefield 6 анонсировали королевскую битву REDSEC — она полностью бесплатная

ЕА анонсировала Battlefield REDSEC — это королевская битва на основе Battlefield 6, которая выйдет уже через 24 часа, 28 октября в 18:00 мск. Перед нами отдельная игра, в которую смогут сыграть все желающие — быть владельцем Battlefield 6 для этого не обязательно.

Разработчики не делятся никакими подробностями игры, но из утечек известно, что на старте будут доступны только два размера команд — двойки и четвёрки. Сыграть в режимы соло или троек завтра не удастся.

Сама REDSEC — аналог Call of Duty: Warzone. Игра распространяется по такой же модели и берёт за основу актуальную часть шутера. Также из утечек известно, что в Battlefield REDSEC делают ставку на смертоносность и опасности — к примеру, сужающийся круг будет моментально убивать игроков, а не постепенно снижать здоровье.