Создатели TikTok запустят свой аналог игрового магазина Steam

Китайская компания ByteDance, известная благодаря созданию TikTok, разрабатывает глобальную платформу для распространения игр под названием GameTop.

Площадка описывается как аналог Steam. GameTop, как и TikTok, будет рассчитан не только на китайскую, но и на международную аудиторию. Помимо покупки игр, на платформе планируется создать среду для взаимодействия игрового сообщества: как разработчиков, так и простых геймеров.

Сейчас ByteDance набирает новых сотрудников в операционную команду, которая будет заниматься привлечением пользователей, управлением сегментацией и разработкой системы роста. Когда GameTop станет доступна обычным пользователям, пока не сообщается.