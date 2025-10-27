Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели TikTok запустят свой аналог игрового магазина Steam — он будет называться GameTop

Создатели TikTok запустят свой аналог игрового магазина Steam
Комментарии

Китайская компания ByteDance, известная благодаря созданию TikTok, разрабатывает глобальную платформу для распространения игр под названием GameTop.

Площадка описывается как аналог Steam. GameTop, как и TikTok, будет рассчитан не только на китайскую, но и на международную аудиторию. Помимо покупки игр, на платформе планируется создать среду для взаимодействия игрового сообщества: как разработчиков, так и простых геймеров.

Сейчас ByteDance набирает новых сотрудников в операционную команду, которая будет заниматься привлечением пользователей, управлением сегментацией и разработкой системы роста. Когда GameTop станет доступна обычным пользователям, пока не сообщается.

Материалы по теме
В Steam появился Календарь игр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android