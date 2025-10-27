Скидки
Сидни Суини ответила на слухи про отношения с Гленом Пауэллом из «Кто угодно, но не ты»

Сидни Суини ответила на слухи про отношения с Гленом Пауэллом из «Кто угодно, но не ты»
Комментарии

Актриса Сидни Суини прокомментировала слухи об отношениях с Гленом Пауэллом — они сыграли главные роли в фильме «Кто угодно, но не ты».

По словам Суини, всю историю раздула пресса и фанаты.

На самом деле, таблоиды и журналисты сами всё придумали и стали развивать это. Даже если мы просто стояли рядом, они говорили: «Они стоят в пяти сантиметрах друг от друга!» Мы с Гленом искренне заботимся, любим и уважаем друг друга. Мне нравится быть с ним — я думаю, люди действительно увидели в нас прекрасную пару.

Ранее Суини поделилась положительными эмоциями после возвращения к съёмкам в сериале «Эйфория».

Комментарии
