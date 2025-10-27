Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Закономерно, просто не готовы». Adekvat о поражении PARIVISION на FPG 2 по Dota 2

Комментатор Рустам Adekvat Мавлютов поделился мнением о вылете PARIVISION с турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2, отметив, что результат не стоит воспринимать как тревожный сигнал:

Закономерно. При этом не то чтобы вылет PARIVISION нужно рассматривать как какой-то тревожный звоночек. В сильном составе без должной подготовки велик шанс не попасть в плей-офф, даже будучи топ-3 прошедшего The International 2025. При этом играла и драфтила PARIVISION на 20% от своих возможностей. Дайте PARIVISION пару недель на сыгровку – результат будет уже на следующем LAN.

Team Liquid разгромила PARIVISION в пятом раунде группового этапа со счётом 2:0. После поражения команда завершила выступление на турнире на 9-11-м местах.

Следующим турниром для PARIVISION станет PGL Wallachia Season 6, который пройдёт с 15 по 23 ноября в Бухаресте, Румыния.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.