В Fortnite пройдёт кроссовер с «Симпсонами» — он начнётся 1 ноября

Epic Games официально представила подробности коллаборации Fortnite с популярным мультсериалом «Симпсоны».

Ивент, посвящённый кроссоверу, состоится 1 ноября в 18:00 по мск . А уже через несколько часов, 2 ноября в 0:01 мск, начнётся само внутриигровое событие.

Видео доступно в группе Bunny`s News Fortnite во ВКонтакте». Права на видео принадлежат Epic Games.

Ожидается, что игровая карта Fortnite будет полностью обновлена под тематику «Симпсонов». В боевом пропуске также появятся скины персонажей сериала — Гомера, Мардж, Барта и Лизы. Ивент продлится несколько недель и будет содержать другие отсылки к «Симпсонам», включая тематическое оружие и косметику.