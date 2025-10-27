Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт кроссовер с «Симпсонами» — он начнётся 1 ноября

В Fortnite пройдёт кроссовер с «Симпсонами» — он начнётся 1 ноября
Комментарии

Epic Games официально представила подробности коллаборации Fortnite с популярным мультсериалом «Симпсоны».

Ивент, посвящённый кроссоверу, состоится 1 ноября в 18:00 по мск. А уже через несколько часов, 2 ноября в 0:01 мск, начнётся само внутриигровое событие.

Видео доступно в группе Bunny`s News Fortnite во ВКонтакте». Права на видео принадлежат Epic Games.

Ожидается, что игровая карта Fortnite будет полностью обновлена под тематику «Симпсонов». В боевом пропуске также появятся скины персонажей сериала — Гомера, Мардж, Барта и Лизы. Ивент продлится несколько недель и будет содержать другие отсылки к «Симпсонам», включая тематическое оружие и косметику.

Материалы по теме
В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android