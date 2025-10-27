Вышел новый трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября

Компания Disney выпустила очередной трейлер мультфильма «Зверополис 2». В ролике показали кадры погони, Джуди и Ника на балу, а также другие сцены предстоящего сиквела.

Продолжение знаменитого анимационного проекта выйдет уже 26 ноября, спустя почти 10 лет после появления оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation. Права на видео принадлежат Disney.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить её репутацию.