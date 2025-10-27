Aurora Gaming покинула Fissure Playground 2 по Dota 2 после поражения от MOUZ
Aurora Gaming уступила MOUZ в пятом раунде групповой стадии на FISSURE Playground 2 по Dota 2. Матч закончился со счётом 1:2. Решающая карта, которая завершилась победой MOUZ, продлилась 38 минут со счётом 23:20.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Групповой этап
27 октября 2025, понедельник. 16:45 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
MOUZ
Благодаря победе MOUZ прошла в плей-офф чемпионата. Для Данияла yamich Лазебного это будет первой игрой на сцене с 2023 года.
Aurora Gaming же покинула турнир, заняв 9-11-е места и забрав с собой $ 15 тыс. Ранее сегодня PARIVISION уступила Team Liquid и также вылетела с турнира.
FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
