Стало известно, когда рэпер Пи Дидди сможет выйти на свободу

В начале октября американский суд вынес вердикт по поводу скандального дела Пи Дидди (Шона Комбса). Известного рэпера приговорили к 50 месяцам тюрьмы, признав виновным по двум пунктам обвинения в организации транспортировки людей для занятия проституцией.

Спустя несколько недель Федеральное бюро тюрем раскрыло дату выхода артиста из-под стражи. В лучшем случае Пи Дидди сможет выйти на свободу 8 мая 2028 года — спустя два с половиной года после вынесения приговора. Это произойдёт лишь в том случае, если рэпер покажет образцовое поведение в тюрьме. Кроме того, в срок Комбса также входят последние 12 месяцев, в течение которых он ожидал суда.

Скандал с рэпером Пи Дидди начался осенью 2024 года, когда рэпера арестовали и предъявили более 100 обвинений, среди которых были в том числе сексуальное насилие и секс-трафик. По некоторым пунктам Комбса в итоге оправдали, однако судья заявил, что те самые 50 месяцев станут «посланием всем насильникам и жертвам, что эксплуатация людей и насилие никогда не остаются безнаказанными».