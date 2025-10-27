«Он просто выгорел»: комментатор KEi объяснил, почему Senzu ушёл в запас The MongolZ

Монгольский комментатор Хатанболд KEi Батбаяр рассказал, что перевод Азбаяра Senzu Мунхболда в запас The MongolZ связан не с конфликтами внутри состава, а с профессиональным выгоранием игрока.

По словам KEi, он лично пообщался с Senzu, тот подтвердил, что временно отходит от соревновательной сцены из-за усталости:

Я связался с ним напрямую — никаких конфликтов, никакой токсичности. Он просто выгорел. Senzu сказал, что скоро либо он, либо организация выпустят официальное заявление.

Игрок также отметил, что не собирается завершать карьеру и намерен вернуться после отдыха. При этом пока неизвестно, вернётся ли он в основной состав The MongolZ или продолжит карьеру в другой команде.

22 октября The MongolZ официально перевела Senzu в запас после более чем двух лет в составе. На предстоящем IEM Chengdu 2025 его заменит Унуделгер controlez Баасанжаргал из Chinggis Warriors.