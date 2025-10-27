Скидки
Продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом выйдет летом 2026 года — СМИ

Авторитетное издание Variety раскрыло дату выхода «Приключений Клиффа Бута» — продолжения «Однажды в… Голливуде». Лента должна выйти летом 2026 года, сейчас в Netflix обсуждают выпуск картины в мировых кинотеатрах.

«Приключения Клиффа Бута» расскажут о каскадёре, который работает на голливудские киностудии и решает их закулисные проблемы. Съёмки картины идут прямо сейчас в Лос-Анджелесе.

Сценарий ленты написал Квентин Тарантино, создатель оригинальной картины «Однажды в… Голливуде», в качестве режиссёра проекта выступит Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»). К главной роли вернётся Брэд Питт, который исполнял роль героя в картине 2019 года.

Названо имя оператора спин-оффа «Однажды в… Голливуде» — он давний друг Дэвида Финчера
