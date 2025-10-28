Расписание игр третьего дня группового этапа PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 октября, продолжится групповой этап PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2.

Коллективы разыгрывают путёвки в основной этап чемпионата. В рамках третьего игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр PGL Masters Bucharest 2025 на вторник, 28 октября:

Посев 2-0:

17:00. HEROIC (Южная Америка) — Aurora Gaming (Европа);

20:00. B8 Esports (Европа) — paiN Gaming (Южная Америка).

Посев 1-1:

11:00. BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Европа);

11:00. SAW (Европа) — GamerLegion (Европа);

14:00. Astralis (Европа) — Legacy (Южная Америка);

14:00. 3DMAX (Европа) — FlyQuest (Австралия).

Посев 0-2:

17:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Gentle Mates ( Европа);

20:00. Fnatic (Европа) — MIBR (Южная Америка).

PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Румынии. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.