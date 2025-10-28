Скидки
Расписание матчей плей-офф турнира Fissure Playground 2 по Dota 2

Комментарии

Сегодня, 28 октября, в Белграде продолжится глобальный чемпионат FISSURE Playground 2 по Dota 2, где начнётся стадия плей-офф. Матчи пройдут в серии best-of-3 (до двух побед) в сетке double-elimination (до двух поражений).

Расписание игр FISSURE Playground 2 на вторник, 28 октября:

  • 12:00. Tundra Esports (Европа) — Team Yandex (Россия);
  • 15:30. Team Falcons (Ближний Восток) — MOUZ (Европа);
  • 19:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 22:30. BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Европа).

Все матчи FISSURE Playground 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии на Twitch или YouTube.

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

