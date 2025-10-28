Скидки
«Было бы веселее быть Бондом»: Сидни Суини — о том, чтобы сыграть девушку агента 007

«Было бы веселее быть Бондом»: Сидни Суини — о том, чтобы сыграть девушку агента 007
Актриса Сидни Суини, известная по «Эйфории» и другим проектам, недавно отвечала на вопрос о том, хотела бы она сыграть девушку Джеймса Бонда в новом фильме про него.

По словам актрисы, её желание сыграть в подобной ленте зависит от сценария фильма. Суини пошутила, что, впрочем, ей наверняка бы больше понравилось играть самого агента 007.

Честно говоря, я не в курсе всех слухов о Бонде, но я всегда была большой поклонницей этой франшизы, и мне не терпится увидеть, что они с ней сделают. Будет ли интересно мне сняться? Зависит от сценария. Думаю, мне больше понравилось бы играть Джеймса Бонда.

Когда выпустят новый фильм про Бонда, неизвестно. У ленты пока нет даже исполнителя главной роли.

