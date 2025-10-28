Звезда «Рейса навылет» Джош Хартнетт сыграет в боевике Томми Вирколы
По данным Deadline, актёр Джош Хартнетт, известный в том числе по «Рейсу навылет», сыграет главную роль в боевике All Day & All Night, который снимет Томми Виркола.
Это история бывшего грабителя банков Билли Дэвиса, дочь которого поступает в Гарвард. Чтобы найти деньги на обучение, мужчина решает вспомнить прошлое и решается на ограбление, но оно идёт не по плану, когда команда Билли и он сам случайно попадают на съёмочную площадку реалити-шоу.
Кто ещё сыграет вместе с Хартнеттом, не говорят. Снимать картину планируют в 2026 году, дата её выхода пока неизвестна. Сценарий в том числен написал сам Виркола.
